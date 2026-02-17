К реконструкции Гостиного двора в Кунгуре планируют приступить в 2026 году

О планах восстановления этого памятника архитектуры стало известно еще несколько лет назад. В 2018 году была обнародована концепция восстановления «Гостиного двора». Тогда планировалось, в здании создадут торговые ряды, сувенирные лавки, зоны общепита. «Якорем» «Гостиного двора» станет многофункциональный центр для оформления документов. В планах также было создание универсального помещения под кинотеатр и конгресс-зал.