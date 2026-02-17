В Омске судебные приставы взыскали с УК 365 тысяч рублей за затопление квартиры

Судебные приставы взыскали с управляющей компании «Зеленый остров» 365 тысяч рублей в пользу жительницы Омска, чью квартиру затопило. Деньги перечислили после ареста счетов организации.
Омичка обратилась в суд с иском о защите прав потребителя после залива квартиры. По акту осмотра, составленному представителем УК, причиной называли самовольную замену стояка циркуляции горячего водоснабжения на полипропилен в одной из квартир. Однако судебная строительно-техническая экспертиза установила, что затопление квартиры на улице 3-я Енисейская произошло из-за течи в санузле вышерасположенной квартиры. Причиной стал дефект монтажа соединительной муфты на стыке полипропиленовой и стальной труб: она была накручена всего на 2−3 витка резьбы, что привело к негерметичности. На муфте обнаружили коррозию и известковый налёт, что свидетельствовало о длительном промокании.
В результате залива в квартире пострадали шкаф в прихожей, шкаф-пенал, дверной проём в комнату, кухонный гарнитур и шкаф-купе.
Суд частично удовлетворил требования истицы и постановил взыскать с управляющей компании компенсацию материального ущерба, морального вреда, штраф за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке и судебные расходы. Общая сумма составила 365 тысяч рублей.
Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Центральному административному округу № 1 Омска. Пристав проверил имущественное положение юридического лица, наложил арест на денежные средства и расчётные счета УК и обратил на них взыскание.
В итоге пострадавшей перечислили всю сумму. Кроме того, за несвоевременное исполнение решения суда управляющая компания заплатила исполнительский сбор.