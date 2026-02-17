В Омске судебные приставы взыскали с УК 365 тысяч рублей за затопление квартиры

Омичка обратилась в суд с иском о защите прав потребителя после залива квартиры. По акту осмотра, составленному представителем УК, причиной называли самовольную замену стояка циркуляции горячего водоснабжения на полипропилен в одной из квартир. Однако судебная строительно-техническая экспертиза установила, что затопление квартиры на улице 3-я Енисейская произошло из-за течи в санузле вышерасположенной квартиры. Причиной стал дефект монтажа соединительной муфты на стыке полипропиленовой и стальной труб: она была накручена всего на 2−3 витка резьбы, что привело к негерметичности. На муфте обнаружили коррозию и известковый налёт, что свидетельствовало о длительном промокании.