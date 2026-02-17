«Все предприятия — в красной зоне». Лукашенко озвучил проблемы Минпрома

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о спаде в промышленности, передает БелТА.
На отрицательные тенденции глава государства обратил внимание 17 февраля, во время серьезного разговора с Совмином по ситуации в экономике.
Лукашенко подчеркнул, что в течение всего 2025-го в сфере промышленности происходило устойчивое замедление.
— Во втором полугодии сработали с отрицательной динамикой 98,2%, — констатировал он.
Затем уже в январе 2026-го промышленность потеряла еще 3,4%. Лукашенко заявил, что половина обрабатывающей промышленности Беларуси находится в сложной ситуации. Также он указал, что Минпром не добрал в 2025-м 1 миллиард долларов на ключевом российском рынке.
— Все предприятия Минпрома в красной зоне. Наблюдаем падение выпуска ключевых товаров, — заключил белорусский президент.
Кроме того, Александр Лукашенко заявил о почти военном времени в Беларуси.
