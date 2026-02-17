«Все предприятия — в красной зоне». Лукашенко озвучил проблемы Минпрома

Затем уже в январе 2026-го промышленность потеряла еще 3,4%. Лукашенко заявил, что половина обрабатывающей промышленности Беларуси находится в сложной ситуации. Также он указал, что Минпром не добрал в 2025-м 1 миллиард долларов на ключевом российском рынке.