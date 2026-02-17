Burger King уволил менеджеров после скандала с поваром с аутизмом

По словам женщины, на протяжении почти четырех лет у сына не возникало проблем на работе — он спокойно выполнял свои обязанности и не имел конфликтов с руководством. Однако после смены менеджмента, как утверждает Каратай, отношение к нему изменилось. С осени, по ее версии, на сотрудника начали оказывать давление, и рабочая обстановка стала напряженной.