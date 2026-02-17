Burger King уволил менеджеров после скандала с поваром с аутизмом

«В рамках принятых управленческих решений территориальные управляющие Сергей и Анастасия более не являются сотрудниками компании. Burger King Kazakhstan категорически не приемлет любые формы дискриминации, проявления неуважения или высказывания, способные оскорбить достоинство граждан Республики Казахстан», — отмечается в заявлении организации.
Кроме того, Burger King связался с Жанат Каратай «с предложением конструктивного диалога для обсуждения дальнейших шагов и урегулирования ситуации».
Контекст.
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King в Казахстане оказалась в центре общественного обсуждения после публикации в Threads поста Жанат Каратай. В нем она описала ситуацию, произошедшую с ее сыном Алибеком, который работал поваром в одном из ресторанов сети.
По словам женщины, на протяжении почти четырех лет у сына не возникало проблем на работе — он спокойно выполнял свои обязанности и не имел конфликтов с руководством. Однако после смены менеджмента, как утверждает Каратай, отношение к нему изменилось. С осени, по ее версии, на сотрудника начали оказывать давление, и рабочая обстановка стала напряженной.
Публикация быстро вышла за пределы личной истории и вызвала широкий отклик в соцсетях. Обсуждение затронуло не только обстоятельства конкретного трудового конфликта, но и более общие вопросы — отношение работодателей к персоналу, корпоративную культуру и принципы инклюзии. Казахстанцы стали бойкотировать сеть общественного питания.
Burger King в своем первом комментарии утверждал, что Жанат Каратай сама подала заявление о расторжении трудового договора с ее сыном. Женщина опровергла этот факт. Она обратилась в суд из-за обострения конфликта на работе сына. В итоге ситуацию завершилась увольнением менеджеров, которых социальный предприниматель обвиняла в предвзятом отношении к своему сыну.