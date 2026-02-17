Ричмонд
Лукашенко сказал Совмину не убаюкивать белорусов и жестко контролировать цены

Лукашенко потребовал правительство обеспечить жесткий контроль за ценами.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет, чтобы Совмин обеспечил справедливое формирование и жесткий контроль за ценами в стране, пишет БелТА.

Об этом было сказано 17 февраля, во время серьезного разговора белорусского лидера с правительством по ситуации в экономике.

В частности, Лукашенко обозначил инфляцию в качестве темы номер один, которая волнует белорусов. Также он указал на рост цен выше прогнозируемого.

— Как бы ни убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть, факт — рост цен 106,8% при задании не более 105%, — подчеркнул он.

Лукашенко здесь же отметил, что сводный показатель Белстата является сродни «средней температуре по больнице». И указал, что цены на многие чувствительные для белорусов товары выросли в существенно большем размере.

Глава государства вспомнил, как несколько лет назад после громких ценовых разборок первый вице-премьер Николай Снопков анонсировал новую автоматизированную систему анализа цен. Лукашенко заметил, что тематика инфляции крайне остра для белорусов и подчеркнул, что ценовой беспредел в Беларуси недопустим.

— Повторяю тем, кто не понимает, — люди кушают продукты, а не статистику! Поэтому контроль за ценами должен быть жестким, а их формирование — справедливым! — заключил белорусский президент.

Также Александр Лукашенко озвучил проблемы Минпрома: «Все предприятия — в красной зоне».

Кроме того, глава республики заявил о почти военном времени в Беларуси.

