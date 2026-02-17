«Предпочитаете находиться вместе с Нацбанком в эйфории?». Лукашенко сказал правительству заняться решением проблем

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал Нацбанк и правительство за эйфорию от стабильности, сообщила пресс-служба президента.
Так, 17 февраля во время серьезного разговора с правительством по ситуации в экономике белорусский лидер призвал правительство и Нацбанк отойти от эйфории макроэкономической стабильности, основательнее погрузившись в отраслевые проблемы. При этом интегральным итогом 2025-го Лукашенко назвал скромный рост экономики регионов и страны в целом.
— В матрице задач вертикали власти большинство из них в красной зоне: ВВП, экспорт, инфляция, запасы на складах, уровень затрат и так далее, — перечислил белорусский президент.
Резюмируя, Лукашенко ответил, что на данный момент со стороны правительства нет достаточного погружения в отраслевые проблемы и ситуацию на ряде значимых предприятий. И раскритиковал Совмин и Нацбанк за «эйфорию от стабильности».
— Предпочитаете находиться вместе с Нацбанком в эйфории макроэкономической стабильности? — поставил вопрос Александр Лукашенко.
Кроме того, президент Беларуси сказал Совмину не убаюкивать белорусов и жестко контролировать цены.
Также глава республики озвучил проблемы Минпрома: «Все предприятия — в красной зоне».
Кроме того, Александр Лукашенко заявил о почти военном времени в Беларуси.