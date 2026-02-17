«Предпочитаете находиться вместе с Нацбанком в эйфории?». Лукашенко сказал правительству заняться решением проблем

Так, 17 февраля во время серьезного разговора с правительством по ситуации в экономике белорусский лидер призвал правительство и Нацбанк отойти от эйфории макроэкономической стабильности, основательнее погрузившись в отраслевые проблемы. При этом интегральным итогом 2025-го Лукашенко назвал скромный рост экономики регионов и страны в целом.