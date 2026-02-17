Справедливую цену на мясо назвали в Казахстане

В ходе брифинга по итогам заседания правительства председатель правления холдинга «Байтерек» ответил на вопрос об эффективности программы по замещению дефицитной отечественной продукции в продовольственном секторе.
По его словам, у властей нет цели заместить всю импортную продукцию в стране, так как где-то это может быть просто невыгодно. При этом у холдинга есть стратегическое направление по обеспечению страны продовольственными товарами. По его словам, стоимость мяса в Казахстане очень низкая.
«Если просто забить стоимость мяса в мире, то самая дешевая — на африканском континенте, по-моему, 0,47 центов стоит. У нас оно и то дешевле. Поэтому окупать технологии в таких секторах очень сложно, для этого и существуют субсидии», — заявил глава «Байтерек».
Журналисты уточнили, какую цену на мясо в таком случае он считает справедливой.
"Адекватная цена на мясо должна быть… Я, допустим, вчера буквально смотрел, в интернете было написано — это вот данные, как бы в Google можете забить. В России, допустим, $15 — цена говядины. То есть у нас есть приграничные регионы, где цена высока.
Когда вы смотрите технологии, которые сюда привозятся, тот же скот, который привозится для селекции и других вещей, — они же стоят какую-то стоимость, и их надо окупать.
Если вы при такой цене не окупаете, то есть фермеру невыгодно по такой цене продавать рынку — допустим, в живом весе по 1,2−2 тыс. тенге — если нашим фермерам это невыгодно, потому что они не окупают свои расходы, то вступает государство", — заявил Рустам Карагойшин.
По словам главы нацхолдинга, они будут проводить анализ существующих субсидий в отрасли и принимать решение о том, какие из них эффективны, чтобы обеспечить страну продуктами, но при этом не ударить по бюджету.
Ранее председатель правления ассоциации животноводов Turan Жанибек Кенжебаев заявил, что стоимость одного килограмма говядины должна вырасти до 10−12 тыс. тенге. Вместе с тем, даже при текущих ценах на мясо у животноводов уже вырос интерес к выращиванию крупного рогатого скота (КРС).