Лукашенко раскрыл, в чем Беларусь отстает от развитых стран в два — три раза

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, в чем Беларусь отстает от развитых стран в два — три раза. Подробности сообщает БелТА.

Источник: Комсомольская правда

Глава государства обратил внимание на то, что рост зарплат в стране опережает производительность труда. Он отметил, что правительство приостановило свое решение, связанное с соблюдением коэффициента «производительность — зарплата», который должен превышать единицу, а сейчас составляет 0,93.

— С одной стороны заверяете, что через зарплату держим нужные кадры. Но ведь по производительности труда мы в 2−3 раза отстаем от развитых стран. Так может, надо увеличивать отдачу? — заявил президент Беларуси.

Александр Лукашенко уточнил, что он не призывает чохом обрезать доходы работающих. Он пояснил, что требует, чтобы все потоки в экономике были сбалансированы:

— Чтобы потом не пришлось героически исправлять ошибки или, хуже того, оставить их будущим управленцам.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал правительству заняться решением проблем: «Предпочитаете находиться вместе с Нацбанком в эйфории?».

