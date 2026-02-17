Что продают и покупают на белорусской бирже компании из Индии

Как уточнили на БУТБ, существенный вклад в увеличение биржевого товарооборота с Индией внесли сделки с материалами и сырьем для текстильной промышленности. В частности, белорусские производители поставляли на индийский рынок котонизированное льняное волокно. В то же время в Беларусь импортировали чистошерстяной и полиэфирный топс. Так, в феврале 2025-го была совершена первая сделка по продаже текстильного сырья из Индии.
О намерении продавать свою продукцию через БУТБ уже заявили и индийские поставщики продуктов питания, отметили на площадке. Речь идет о поставках в Беларусь риса, орехов, чая, кофе и сухофруктов. На бирже ожидают, что продажа этой продукции без посредников позволит снизить затраты для белорусских потребителей.
Что касается экспорта в Индию, то, помимо пиломатериалов и льноволокна, перспективной нишей называют кормовые добавки.
На 17 февраля на БУТБ были аккредитованы 14 резидентов Индии, шесть из них впервые воспользовались белорусской биржевой площадкой в 2025 году.