Что продают и покупают на белорусской бирже компании из Индии

Как уточнили на БУТБ, существенный вклад в увеличение биржевого товарооборота с Индией внесли сделки с материалами и сырьем для текстильной промышленности. В частности, белорусские производители поставляли на индийский рынок котонизированное льняное волокно. В то же время в Беларусь импортировали чистошерстяной и полиэфирный топс. Так, в феврале 2025-го была совершена первая сделка по продаже текстильного сырья из Индии.