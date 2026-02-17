Донские власти обратились в минсельхоз РФ из-за снижения цен на молоко

В регионе уже ввели программу субсидирования для поддержки молочного животноводства, которое пострадало из-за сложившейся ситуации. Таким образом животноводы могут компенсировать часть затрат. Выплаты рассчитываются за каждый килограмм реализованного молока с учетом фактических расходов. Обязательные условия — сохранение поголовья и подтверждение объемов через электронные ветеринарные документы.