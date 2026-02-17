Белстат обнародовал среднюю зарплату учителей в Беларуси

Национальный статистический комитет обнародовал среднюю зарплату учителей в Беларуси. Подробности сообщает портал Myfin.by.
По информации Белстата, средняя заработная плата учителей в стране в 2025 году оказалась 2510,5 рубля. За декабрь 2025 года указанный показатель составил 2650 рублей. Речь идет про номинальную начисленную среднюю зарплату. Это значит до вычета взносов и налогов.
В прошлом году в сравнении с 2024-м заработная плата в реальном выражении выросла на 15,1%. А в декабре в сравнении с ноябрем она увеличилась на 4,1%.