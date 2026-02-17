СМИ: в России подорожали услуги крематориев из-за ЖКХ

Как сообщает источник, в Москве и Подмосковье кремация подорожала на 20−45 тыс. руб. В Новосибирске цены выросли в среднем на 17 тыс. руб., в Мурманске — на 15 тыс., в Екатеринбурге — на 1−5 тыс. руб. По словам руководителя похоронного дома «Журавли» Ильи Болтунова, несмотря на рост цен кремация остается самым востребованным способом погребения — ее выбирают около 60% обратившихся.