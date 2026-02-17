Средняя зарплата в Елабужском районе достигла 209 тысяч рублей

В ОЭЗ сегодня трудятся более 50 тысяч человек. Большая часть из них живут не в Елабужском районе, а приезжают на работу из других городов и сел. Власти намерены сократить такую миграцию и закрепить сотрудников в Елабуге, обеспечив им комфортные условия для жизни.