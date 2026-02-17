Средняя зарплата в Елабужском районе достигла 209 тысяч рублей. Столь внушительных показателей удалось достичь благодаря работе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга».
В ОЭЗ сегодня трудятся более 50 тысяч человек. Большая часть из них живут не в Елабужском районе, а приезжают на работу из других городов и сел. Власти намерены сократить такую миграцию и закрепить сотрудников в Елабуге, обеспечив им комфортные условия для жизни.
Ранее мы сообщали, что средняя зарплата в Авиастроительном районе Казани выросла до 122 тысяч рублей. Рост за год составил 27 процентов.