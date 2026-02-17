Свинина, масло, кондитерские изделия и даже капуста: Лукашенко назвал реальный рост цен — 15−27% на популярные продукты

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал реальный рост цен — 15−27% на популярные продукты. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Александр Лукашенко заявил, что смотрит на сводную цифру Белстата как на «среднюю температуру по больнице». Он заметил, что по многим чувствительным для белорусов товарам цены выросли в существенно большем размере.
— Свинина — на 15%, говядина — на 12%, рыба — на 11%, молоко и кефир — плюс 9−10%, — уточнил глава государства.
По его словам, стоимость сливочного масла, которого сегодня на складах «валяется» 40 000 тонн, выросла на 8%. Он добавил, что цена на гречку увеличилась на 11%, на кондитерские изделия — почти на 15%, а на морковь и капусту — от 19% до 27%.
Президент привел пример, сказав, что фермерское хозяйство «Новицких» в Лунинецком районе не знало, куда девать овощи.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал Совмину не убаюкивать белорусов и жестко контролировать цены.
Тем временем Лукашенко назвал тему номер один, которая волнует белорусов.
Кроме того, Лукашенко сказал, от чего Господь уберег Беларусь.