Свинина, масло, кондитерские изделия и даже капуста: Лукашенко назвал реальный рост цен — 15−27% на популярные продукты

По его словам, стоимость сливочного масла, которого сегодня на складах «валяется» 40 000 тонн, выросла на 8%. Он добавил, что цена на гречку увеличилась на 11%, на кондитерские изделия — почти на 15%, а на морковь и капусту — от 19% до 27%.