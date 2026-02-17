Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свинина, масло, кондитерские изделия и даже капуста: Лукашенко назвал реальный рост цен — 15−27% на популярные продукты

Лукашенко назвал реальный рост цен — 15−27% на популярные продукты.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал реальный рост цен — 15−27% на популярные продукты. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Александр Лукашенко заявил, что смотрит на сводную цифру Белстата как на «среднюю температуру по больнице». Он заметил, что по многим чувствительным для белорусов товарам цены выросли в существенно большем размере.

— Свинина — на 15%, говядина — на 12%, рыба — на 11%, молоко и кефир — плюс 9−10%, — уточнил глава государства.

По его словам, стоимость сливочного масла, которого сегодня на складах «валяется» 40 000 тонн, выросла на 8%. Он добавил, что цена на гречку увеличилась на 11%, на кондитерские изделия — почти на 15%, а на морковь и капусту — от 19% до 27%.

Президент привел пример, сказав, что фермерское хозяйство «Новицких» в Лунинецком районе не знало, куда девать овощи.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал Совмину не убаюкивать белорусов и жестко контролировать цены.

Тем временем Лукашенко назвал тему номер один, которая волнует белорусов.

Кроме того, Лукашенко сказал, от чего Господь уберег Беларусь.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше