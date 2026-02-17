ЖКХ сказало, сколько минчан не платят за коммуналку. Подробности БелТА сообщила генеральный директор государственной организации «Минское городское жилищное хозяйство» Марина Толстик,.
— Если говорить о физических лицах, то собираемость задолженности за 2025 год составила 99,7%. Это достаточно высокий показатель, — заметил гендиректор.
Марина Толстик обратила внимание, что примерно по 45 000 лицевых счетов есть просроченная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг. Она уточнила, что временные отрезки, где наблюдает рост просроченной задолженности, находятся под пристальным вниманием специалистов.
По ее словам, некоторые минчане могут просто забывать или же не успевать оплачивать ЖКУ. Толстик заметила, что были выработаны дополнительные меры, которые позволят в 2026 году не только увеличить процент собираемости, но также снизить просроченную задолженность.
