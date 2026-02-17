Ричмонд
Минцифры разрешит отключать домашний интернет за отказ от оптоволокна

Поправки затронут порядка 5,8 млн абонентов, которые до сих пор используют медные провода, сообщили в министерстве.

Источник: Аргументы и факты

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) предлагает разрешить операторам отключать домашний интернет пользователям, которые не реагируют на уведомления о запланированной замене устаревших медных линий на оптоволоконные, следует из проекта постановления.

В министерстве предлагают внести изменения в правила предоставления услуг связи. По оценкам ведомства, поправки затронут порядка 5,8 млн абонентов, которые все еще используют медные провода для подключения к интернету, а также коснутся более 1,1 тысячи операторов связи.

В проекте говорится, что провайдеры вправе переводить абонентов с медных на оптоволоконные линии, при этом они обязаны уведомить пользователя о предстоящей замене минимум за 90 дней до начала работ. Согласно изменениям, абонент может согласовать удобную дату и время визита специалистов, а если он не предоставит доступ к помещению для проведения работ, оператор сможет приостановить оказание услуг ему и впоследствии расторгнуть договор в одностороннем порядке по истечении шести месяцев.

Отмечается, что поправки будут способствовать обновлению сетей связи. Современные оптоволоконные технологии обеспечивают скорость доступа до 1 Гбит/с, стабильное подключение нескольких устройств одновременно и возможность предоставления комплекса услуг. В документе говорится, что использование медных линий более затратно для оператора по сравнению с оптоволоконными сетями, в связи с чем модернизация инфраструктуры экономически целесообразна.

Ожидается, что изменения начнут действовать с 1 сентября.

Ранее сообщалось, что министерство цифрового развития России проработает подключение к сети интернет сел и деревень, где проживают и ведут хозяйственную деятельность коренные малочисленные народы Севера.