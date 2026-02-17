Минцифры разрешит отключать домашний интернет за отказ от оптоволокна

В проекте говорится, что провайдеры вправе переводить абонентов с медных на оптоволоконные линии, при этом они обязаны уведомить пользователя о предстоящей замене минимум за 90 дней до начала работ. Согласно изменениям, абонент может согласовать удобную дату и время визита специалистов, а если он не предоставит доступ к помещению для проведения работ, оператор сможет приостановить оказание услуг ему и впоследствии расторгнуть договор в одностороннем порядке по истечении шести месяцев.