Россиянам объяснили, как с 1 марта будут лишать водительских прав по медпоказаниям

Как пояснил эксперт, даже сейчас в России могут отобрать водительские права у людей с определенными серьёзными заболеваниями. Но пока для этого нужно пройти через суд, куда обращается прокуратура. А вот с 2027 года всё станет намного проще.
По словам юриста, медицинские учреждения будут информировать Госавтоинспекцию о водителях с опасными диагнозами. В результате, сотрудники ГАИ смогут лишать таких граждан водительских прав, делая управление автомобилем для них недоступным из-за состояния здоровья.
Воропаев предположил, что оперативное решение данной проблемы повысит безопасность для всех участников дорожного движения.
Ранее сообщалось, что россияне начали массово получать запросы от налоговой службы и таможни из-за покупки машин у иностранцев за наличные или криптовалюту. В письмах ведомства просят уточнить, каким именно способом проходила оплата, и предупреждают о возможных санкциях за нарушение валютного контроля. Если покупатель рассчитался с продавцом-нерезидентом наличными или криптовалютой, ему грозит штраф в размере от 20 до 40% от суммы сделки.
