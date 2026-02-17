Ричмонд
Россияне начали сообщать об исчезающих сообщениях в Telegram

Пользователи Telegram в России сообщают о новых сбоях.

Источник: Аргументы и факты

Российские пользователи массово жалуются на технические сбои в мессенджере Telegram. По данным РИА Новости, у некоторых россиян исчезают отправленные сообщения, а на главном экране приложения появляется надпись «нет чатов».

Также у пользователей иногда пропадает возможность переключаться на конкретного человека. Например, при выборе определенного контакта в Telegram начинаются сбои, открывается переписку с одним и тем же человеком до полной перезагрузки приложения.

На прошлой неделе Роскомнадзор заявил, что продолжит постепенно усиливать ограничения в отношении Telegram, чтобы добиться соблюдения российского законодательства.

Кроме того, на фоне сообщений в сети о блокировке Telegram с 1 апреля в РКН заявили, что им нечего добавить к ранее озвученной информации по этому вопросу.

17 февраля стало известно, что Telegram за сутки заблокировал 187 тысяч каналов и групп.