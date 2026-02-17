США создадут в ЕС коридор газопроводов для замены поставок из РФ

Во время своего выступления во Французском институте международных отношений в Париже он отметил, что США несколько лет наблюдали за тем, как возрастает зависимость Европы от энергоресурсов из РФ. «Поэтому наша цель состоит в том, чтобы попытаться работать с европейскими странами над решением этой проблемы. Одна из идей заключается в создании вертикального коридора», — указал он.
«Как вы знаете, из России в западном направлении идут пять трубопроводов. Мы можем импортировать СПГ на севере, в Литву и Польшу, а на юге — в Хорватию и Грецию. Затем мы хотим построить и заполнить трубопроводную сеть, чтобы снабжать Центральную Европу более дешевым и надежным природным газом», — сказал министр энергетики США.