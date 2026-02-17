США создадут в ЕС коридор газопроводов для замены поставок из РФ

Во время своего выступления во Французском институте международных отношений в Париже он отметил, что США несколько лет наблюдали за тем, как возрастает зависимость Европы от энергоресурсов из РФ. «Поэтому наша цель состоит в том, чтобы попытаться работать с европейскими странами над решением этой проблемы. Одна из идей заключается в создании вертикального коридора», — указал он.