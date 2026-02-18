Пенсии приумножат и защитят от списаний: в Узбекистане готовят реформу пенсионной системы

Первое важное изменение касается долгов. Сейчас у пенсионеров могут удерживать деньги из пенсии за штрафы, алименты, кредиты или коммунальные платежи. До июля 2026 года должен быть подготовлен закон, по которому после всех удержаний у человека на руках должно оставаться не меньше официального показателя минимальных потребительских расходов (МПР). Сейчас это 669 000 сумов. Это сумма, которую государство считает необходимой для самого базового уровня жизни — на еду, коммуналку и другие обязательные траты. То есть пенсию нельзя будет «срезать» ниже этого уровня, даже если есть долги.