Пенсии приумножат и защитят от списаний: в Узбекистане готовят реформу пенсионной системы

Первое важное изменение касается долгов. Сейчас у пенсионеров могут удерживать деньги из пенсии за штрафы, алименты, кредиты или коммунальные платежи. До июля 2026 года должен быть подготовлен закон, по которому после всех удержаний у человека на руках должно оставаться не меньше официального показателя минимальных потребительских расходов (МПР). Сейчас это 669 000 сумов. Это сумма, которую государство считает необходимой для самого базового уровня жизни — на еду, коммуналку и другие обязательные траты. То есть пенсию нельзя будет «срезать» ниже этого уровня, даже если есть долги.
Кроме того, планируется установить правило: в месяц нельзя удерживать больше половины пенсии. Это значит, что даже если долгов много, списать смогут максимум 50% от начисленной суммы.
Но изменения касаются не только нынешних выплат. До конца 2026 года власти должны подготовить большую программу реформы всей пенсионной системы. В ней хотят пересмотреть накопительную часть пенсии. Сейчас деньги на индивидуальных пенсионных счетах в основном просто хранятся. Планируется, чтобы эти средства начали работать — то есть инвестировались и приносили доход. Это и называется капитализацией: когда деньги не лежат без движения, а «зарабатывают» дополнительную прибыль.
Также власти хотят направлять средства пенсионных фондов в долгосрочные проекты — например, в крупные инвестиции или финансовые инструменты. Идея в том, чтобы пенсионные накопления не просто сохранялись, а постепенно росли. При этом ключевой вопрос — чтобы такие вложения были надёжными и не создавали рисков для будущих пенсионеров.
Для подготовки реформы при Министерстве экономики и финансов создадут специальный проектный офис с участием международных консультантов. Предполагается, что будут изучать зарубежный опыт и адаптировать его под условия Узбекистана.
Пока это только планы, и конкретные механизмы ещё предстоит прописать. Но уже понятно, что государство намерено одновременно защитить сегодняшних пенсионеров и изменить систему так, чтобы в будущем выплаты могли стать стабильнее и выше.