Депутат Поляков: цены на огурцы снизятся при расширении импорта

Новости о том, что цены на огурцы стали выше, чем на мясо, появились еще в январе. Стоимость килограмма овощей в некоторых магазинах доходит до 700 рублей.
Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Александр Поляков отметил, что самой действенной мерой по снижению стоимости овощей, будет наращивание импорта огурцов и помидоров из ряда стран. Это поможет стабилизировать ситуацию.
Но внедрять подобную практику следует дозированно и с учетом интересов отечественных поставщиков. В настоящий момент высокая стоимость обусловлена сезонностью.
По словам парламентария, основными поставщиками огурцов и помидор могут стать Турция, Азербайджан и Казахстан.
— Любая конкуренция всегда влияет на цены, поэтому импорт, конечно, поможет [их снизить], — говорит депутат Абзацу.
Он так же подчеркнул, что стоимость продукции растет не только из-за дефицита, но и роста затрат на электроэнергию и газ.