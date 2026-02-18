Нацбанк уменьшил курс евро и сохранил курс доллара на 18 февраля

В сравнении с курсами валют, установленными на вторник, 17 февраля, курс евро и курс российского рубля стали меньше, а курс доллара остался на прежнем уровне в среду, 18 февраля. Сильнее в сторону уменьшения был скорректирован курс европейской валюты.