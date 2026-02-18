Нацбанк уменьшил курс евро и сохранил курс доллара на 18 февраля

Национальный банк установил курсы валют на 18 февраля, среду. В частности, курс доллара остался прежним, а курс евро и курс российского рубля стали ниже.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На среду, 18 февраля, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8544 белорусского рубля, 1 евро — 3,3808 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7237 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на вторник, 17 февраля, курс евро и курс российского рубля стали меньше, а курс доллара остался на прежнем уровне в среду, 18 февраля. Сильнее в сторону уменьшения был скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара остался на прежнем уровне, курс евро уменьшился на 0,0060 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0006 белрубля.
Тем временем белорусский президент сказал Совмину не убаюкивать белорусов и жестко контролировать цены.