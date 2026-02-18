Ричмонд
Названы основные требования к Telegram для продолжения работы в РФ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Требования Роскомнадзора к Telegram являются реалистичными, мессенджер вполне может выполнить их за месяц-полтора, чтобы продолжить работу в России. Такое мнение высказал ТАСС зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).

Источник: Reuters

«Те требования, которые выставлены, они вполне нормальные и вполне реалистичные. Первое — это открыть юрлицо. Второе — это переместить обработку и хранение персональных данных наших пользователей на территорию Российской Федерации. Открыть юрлицо — это неделя максимум. Переместить обработку персданных — это еще две-три недели. Поэтому в пределах месяца-полтора можно выполнить весь комплекс требований от Роскомнадзора: открытие юрлица, хранение данных на территории Российской Федерации, уплата налогов на территории Российской Федерации и блокировка контента», — сказал депутат.

Он также отметил, что представители Telegram начали активно выполнять требования по блокировке незаконного контента и взаимодействовать с российскими ведомствами, поэтому прогнозы о скорой блокировке мессенджера могут не сбыться. «На мой взгляд, до 1 апреля Telegram заблокирован не будет, — указал Свинцов. — За последнюю неделю Telegram заблокировал более 230 тыс. Telegram-каналов и единиц контента, которые нарушали действующее законодательство. Это говорит о том, что компания [сооснователя мессенджера Павла] Дурова начала более активно взаимодействовать».

