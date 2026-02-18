Названы основные требования к Telegram для продолжения работы в РФ

Он также отметил, что представители Telegram начали активно выполнять требования по блокировке незаконного контента и взаимодействовать с российскими ведомствами, поэтому прогнозы о скорой блокировке мессенджера могут не сбыться. «На мой взгляд, до 1 апреля Telegram заблокирован не будет, — указал Свинцов. — За последнюю неделю Telegram заблокировал более 230 тыс. Telegram-каналов и единиц контента, которые нарушали действующее законодательство. Это говорит о том, что компания [сооснователя мессенджера Павла] Дурова начала более активно взаимодействовать».