В центре Москвы арестовали земли девелопера, принадлежавшие Минобороны РФ

«Суд решил заявление Московской городской военной прокуратуры о принятии обеспечительных мер удовлетворить частично. Запретить Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве осуществлять государственную регистрацию перехода права собственности на земельные участки в Танковом проезде с кадастровыми номерами (далее идет перечисление участков, всего их 18 — прим. ТАСС)», — сказано в документах, имеющихся в деле.
Московская городская военная прокуратура и Министерство обороны РФ подали в столичный арбитраж иск к ООО «Специализированный застройщик (СЗ) “Танковый” и ООО “Ночной каток” об истребовании из их владения земельных участков. По мнению истцов, ответчики владеют этой землей незаконно. Предварительное заседание по делу назначено на 13 апреля.
Участки в Танковом проезде ранее находились в госсобственности, а в 2012 году перешли во владение к ответчикам. «Специализированный застройщик (СЗ) “Танковый” ведет постройку жилого микрорайона и офисного центра на данной улице.