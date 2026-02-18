В центре Москвы арестовали земли девелопера, принадлежавшие Минобороны РФ

Московская городская военная прокуратура и Министерство обороны РФ подали в столичный арбитраж иск к ООО «Специализированный застройщик (СЗ) “Танковый” и ООО “Ночной каток” об истребовании из их владения земельных участков. По мнению истцов, ответчики владеют этой землей незаконно. Предварительное заседание по делу назначено на 13 апреля.