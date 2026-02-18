Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Москвы арестовали земли девелопера, принадлежавшие Минобороны РФ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы наложил обеспечительный арест на 18 земельных участков, расположенных в столичном районе Лефортово, которыми сейчас владеют компании «Специализированный застройщик (СЗ) “Танковый” и “Ночной каток”. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: Freepik

«Суд решил заявление Московской городской военной прокуратуры о принятии обеспечительных мер удовлетворить частично. Запретить Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве осуществлять государственную регистрацию перехода права собственности на земельные участки в Танковом проезде с кадастровыми номерами (далее идет перечисление участков, всего их 18 — прим. ТАСС)», — сказано в документах, имеющихся в деле.

Московская городская военная прокуратура и Министерство обороны РФ подали в столичный арбитраж иск к ООО «Специализированный застройщик (СЗ) “Танковый” и ООО “Ночной каток” об истребовании из их владения земельных участков. По мнению истцов, ответчики владеют этой землей незаконно. Предварительное заседание по делу назначено на 13 апреля.

Участки в Танковом проезде ранее находились в госсобственности, а в 2012 году перешли во владение к ответчикам. «Специализированный застройщик (СЗ) “Танковый” ведет постройку жилого микрорайона и офисного центра на данной улице.