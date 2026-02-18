Многодетным семьям могут предложить миллион рублей вместо одной льготы: подробности

В России многодетные семьи должны сами решать: брать бесплатную землю или получить миллион рублей. Об этом сообщил депутат ГД Сергей Миронов.
«Норма о бесплатных земельных участках для многодетных зачастую не работает, необходимо дать семьям выбор между землей и достойной компенсацией в размере не менее 1 млн рублей», — сказал депутат в беседе с ТАСС.
Парламентарий обратил внимание, что многодетные семьи нередко стоят в очереди на земельные участки годами, а получив — часто не могут строить из-за непригодности земли. А если предлагают деньги вместо участка — это 200−300 тысяч, заявил Миронов.
Миронов напомнил, что в 2020 году уже предлагали компенсацию кадастровой стоимости участка, позднее предложили конкретную сумму выплаты — один миллион рублей.
На днях Госдума приняла закон по расширению поддержки многодетных семей.