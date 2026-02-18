Эксперт Долгова: Telegram принимает активные меры для поддержания своей работы

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Вероятность полного отключения доступа к мессенджеру Telegram на территории России остается неопределенной, поскольку сервис принимает активные меры для поддержания своей функциональности. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор компании Jami lup, президент Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Юлия Долгова.
«По поводу полного отключения доступа к мессенджеру сегодня сказать сложно: в отличие от того же WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ — прим. ТАСС), Telegram принимает активные меры по поддержанию функциональности своего сервиса», — отметила Долгова.
Эксперт также обратила внимание на фактор использования средств обхода блокировок. «Не стоит забывать и о глубине проникновения VPN-сервисов среди российской аудитории», — добавила она.
Ранее СМИ распространили информацию о возможной полной блокировке мессенджера с 1 апреля 2026 года. В Роскомнадзоре заявили, что ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу.