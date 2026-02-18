Новый автобусный маршрут № 71 запустят 23 февраля во Владивостоке

Напомним, что часть автобусов из дополнительной партии уже вышла на маршруты № 95 «Поликлиника № 9 — Площадь Борцов Революции» и № 15к. Ранее по инициативе мэрии были скорректированы схемы движения маршрутов № 79, № 31к и № 22к. Кроме того, в середине декабря прошлого года в краевой столице запустили новый автобусный маршрут № 88 «Маяк — Посьетская. Он соединил микрорайон Эгершельд с центром города. Также два новых автобуса среднего класса модели “ПАЗ” приступили к работе на маршруте № 29 “ТЦ “Изумруд” — Воевода”.