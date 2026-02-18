Новый автобусный маршрут № 71 запустят 23 февраля во Владивостоке

Новый автобусный маршрут № 71 «Баляева — Площадь Борцов Революции» запустят во Владивостоке уже в следующий понедельник, 23 февраля. Решение о его запуске было принято по поручению главы города Константина Шестакова, сообщила пресс-служба администрации краевой столицы.
«Новый маршрут будет обслуживать муниципальное транспортное предприятие “ВПОПАТ № 1”, которое сейчас готовит к выходу на линию четыре новых автобуса производства белорусского завода МАЗ», — говорится в сообщении.
Новые автобусы оснащены современным оборудованием: кондиционеры в салоне и кабине, видеонаблюдение, терминалы для безналичной оплаты проезда, а также USB-розетки для подзарядки гаджетов.
Движение автобусов будет осуществляться по следующей схеме:
Баляева (Адмирала Юмашева, 2) — Баляева (Луговая, 85в) — Поликлиника — Горная — Детский Сад № 154 — Гайдамак — Авангард — Дальзавод — Цирк — ДВГТУ — Лазо — Площадь Борцов Революции — Океанский проспект — Фонтанная — Площадь Борцов Революции — Лазо — ДВГТУ — Цирк — Дальзавод — Авангард — Гайдамак — Луговая (ул. Новоивановская, д.3) — Поликлиника — Баляева (Юмашева, 2).
Напомним, что часть автобусов из дополнительной партии уже вышла на маршруты № 95 «Поликлиника № 9 — Площадь Борцов Революции» и № 15к. Ранее по инициативе мэрии были скорректированы схемы движения маршрутов № 79, № 31к и № 22к. Кроме того, в середине декабря прошлого года в краевой столице запустили новый автобусный маршрут № 88 «Маяк — Посьетская. Он соединил микрорайон Эгершельд с центром города. Также два новых автобуса среднего класса модели “ПАЗ” приступили к работе на маршруте № 29 “ТЦ “Изумруд” — Воевода”.