Соцфонд: Max сможет присылать уведомления с «Госуслуг»

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский мессенджер Max сможет присылать пользователю важные уведомления с «Госуслуг» при помощи чат-бота. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Социального фонда России.
«Вместо отслеживания статусов через личный кабинет портала, удобнее использовать для этого возможности Max. Для него создан специальный чат-бот “Госуслуги”, который оперативно сообщит обо всех изменениях по сервисам и предоставит быстрые ответы, связанные с получением выплат и других мер», — говорится в сообщении.
Кроме этого, подтвердить вход на «Госуслугах» получится также при помощи Max. При отправке кода для авторизации приложение предложит ответить на вопросы, которые помогут определить, не запрашиваются ли данные в интересах мошенников. После авторизации Max также облегчит работу на самом портале. Например, поможет заполнить данные и подписать документы в цифровом формате, сообщили в пресс-службе.
Чтобы получать уведомления через мессенджер, необходимо привязать к нему номер телефона, который используется на «Госуслугах», указывается в сообщении.