Соцфонд: Max сможет присылать уведомления с «Госуслуг»

Кроме этого, подтвердить вход на «Госуслугах» получится также при помощи Max. При отправке кода для авторизации приложение предложит ответить на вопросы, которые помогут определить, не запрашиваются ли данные в интересах мошенников. После авторизации Max также облегчит работу на самом портале. Например, поможет заполнить данные и подписать документы в цифровом формате, сообщили в пресс-службе.