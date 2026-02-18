Кремация в Новосибирске стала дороже на 43%

В Новосибирской области за год сильно возросла стоимость кремации.
Если в январе 2025 года средняя цена составляла 33,2 тысячи рублей, то к январю 2026 года она увеличилась более чем до 47,6 тысячи рублей. Таким образом, годовой прирост составил 43,39 процента. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.
Также заметно подорожало изготовление гроба. В январе 2025 года его стоимость в среднем достигала 7,6 тысячи рублей, а в январе 2026 года поднялась до 8,4 тысячи рублей. Это означает прирост на 11,16 процента.
Татьяна Картавых