В СФ предложили лишать статуса самозанятого при неактивности более 15 месяцев

Изменения не окажут влияния на поступление налоговых платежей и на теневой сектор, отмечается в пояснительной записке сенаторов Андрея Кутепоав и Ивана Евстифеева.

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сенаторы Андрей Кутепов и Иван Евстифеев подготовили законопроект, согласно которому ФНС сможет лишать статуса самозанятого при отсутствии сведений о финансовых расчетах более 15 месяцев. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима “Налог на профессиональный доход”. Как отмечается в пояснительной записке, часть зарегистрированных самозанятых не ведет деятельность.

«Такие лица не ведут деятельность и не уплачивают налоги. По данным ФНС по РФ до 30% из зарегистрированных в налоговом режиме имеют нулевой доход за 2022 год, в последующие годы цифра не выходит из этого диапазона. При этом самозанятые пользуются мерами поддержки и участвуют в экономическом обороте наравне с субъектами МСП и индивидуальными предпринимателями», — отмечается в записке.

Законопроектом предлагается предоставить налоговому органу право снятия с учета самозанятых лиц, не ведущих деятельность, с установлением в качестве условия отсутствие сведений о расчетах более 15 месяцев, следует из документа. Предлагаемые изменения не окажут влияния на поступление налоговых платежей и на теневой сектор, поскольку самозанятые, которые длительное время не ведут деятельность, не ведут расчетов и не уплачивают налог, отмечается в пояснительной записке.

При этом, сказано в документе, возможность снятия с учета самозанятых, не осуществляющих деятельность, «даст возможность получить объективные данные о ходе эксперимента, и о реакциях данного сегмента на общую экономическую ситуацию в РФ».