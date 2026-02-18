В СФ предложили лишать статуса самозанятого при неактивности более 15 месяцев

«Такие лица не ведут деятельность и не уплачивают налоги. По данным ФНС по РФ до 30% из зарегистрированных в налоговом режиме имеют нулевой доход за 2022 год, в последующие годы цифра не выходит из этого диапазона. При этом самозанятые пользуются мерами поддержки и участвуют в экономическом обороте наравне с субъектами МСП и индивидуальными предпринимателями», — отмечается в записке.