Лукашенко назвал ситуацию с импортом свинины из России позорной

«Дорого (сейчас стоит импортная свинина — ред.). А почему? А потому что с России привезли. А почему привезли из России? Потому что своего нет. Все элементарно. Если чего-то нет, надо производить свое. Мы это умеем делать», — сказал белорусский лидер.