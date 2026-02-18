Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал ситуацию с импортом свинины из России позорной

МИНСК, 17 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал позорной ситуацию, при которой в республику осуществляется импорт свинины из России.

Источник: © РИА Новости

«Ты посмотри, что по свинине. Мы же с России завозим свинину. Позорище! Беларусь завозит свинину», — сказал Лукашенко во время отчета правительства по итогам 2025 года, видеофрагмент с высказываниями главы государства опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко отметил, что стоимость импортируемой из России свинины достаточно высока.

«Мы чуть ли не на 200 миллионов долларов там, или сколько, завезли свинины», — сказал белорусский лидер.

Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что российские экспортеры извлекают выгоду из потребности белорусского рынка в свинине.

«Плохо, что они поняли второй год, что мы берем. В прошлом году 130 тысяч тонн. Они, конечно, подняли цену», — сообщил Крутой.

Лукашенко указал правительству на необходимость обеспечения населения Белоруссии доступной по ценам свининой.

«Дорого (сейчас стоит импортная свинина — ред.). А почему? А потому что с России привезли. А почему привезли из России? Потому что своего нет. Все элементарно. Если чего-то нет, надо производить свое. Мы это умеем делать», — сказал белорусский лидер.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше