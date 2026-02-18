Лукашенко назвал ситуацию с импортом свинины из России позорной

«Ты посмотри, что по свинине. Мы же с России завозим свинину. Позорище! Беларусь завозит свинину», — сказал Лукашенко во время отчета правительства по итогам 2025 года, видеофрагмент с высказываниями главы государства опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко отметил, что стоимость импортируемой из России свинины достаточно высока.
«Мы чуть ли не на 200 миллионов долларов там, или сколько, завезли свинины», — сказал белорусский лидер.
Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что российские экспортеры извлекают выгоду из потребности белорусского рынка в свинине.
«Плохо, что они поняли второй год, что мы берем. В прошлом году 130 тысяч тонн. Они, конечно, подняли цену», — сообщил Крутой.
Лукашенко указал правительству на необходимость обеспечения населения Белоруссии доступной по ценам свининой.
«Дорого (сейчас стоит импортная свинина — ред.). А почему? А потому что с России привезли. А почему привезли из России? Потому что своего нет. Все элементарно. Если чего-то нет, надо производить свое. Мы это умеем делать», — сказал белорусский лидер.