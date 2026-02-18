Россиянам напомнили об ответственности за шумную уборку квартиры вечером: положен денежный штраф

За громкую уборку квартиры вечером можно получить штраф до 5 тыс. рублей. Об этом напомнил юрист Тургной Зокиров.
«Величина административного штрафа для гражданина, устанавливаемая законом субъекта РФ, не может превышать 5 тысяч рублей. Единая административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан не установлена», — сказал эксперт в разговоре с РИА Новости.
При этом Зокиров уточнил, каждый регион вправе сам устанавливать как размер штрафов, так и временные рамки «тихого часа». Например, в Калужской области шуметь нельзя с 23:00 до 7:00, в Омской — с 22:00 до 8:00 и дополнительно с 13:00 до 14:00, а в Республике Алтай — с 22:00 до 6:00.
Как ранее информировал KP.RU, для россиян с 1 марта будет действовать штраф до 700 тыс. рублей за борщевик на земельном участке.