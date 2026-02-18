Прокуратура Омска озвучила пугающие цифры по аварийному жилью

В администрации Омска уже отреагировали на критику. Там заверили, что все факты взяты на особый контроль. Более того, в мэрии привели свои цифры: в 2025 году на исполнение судебных решений было направлено 1,9 млрд рублей, из которых 950,6 млн ушло на переселение, а 8,8 млн — на снос.