Прокуратура Омска озвучила пугающие цифры по аварийному жилью

По данным прокуратуры, к концу 2025 года в Омске насчитывалось 227 аварийных многоквартирных домов. Из них 194 признаны непригодными для проживания после 1 января 2017 года. Их общая площадь превышает 100 тысяч квадратных метров.
«На расселение этих домов требуется порядка 11 миллиардов рублей», — говорится в докладе прокуратуры.
Отдельная головная боль — уже расселённые, но до сих пор не снесённые здания. По данным надзорного ведомства, в Омске таких домов — 71. Они стоят пустые, ветшают, уродуют облик города и создают потенциальную опасность.
«Потребность в денежных средствах на проведение мероприятий по сносу в 2026 году составляет около 90 миллионов рублей. Однако в бюджете города на этот год предусмотрено всего 10,2 миллиона рублей, что является недостаточным», — констатируется в докладе.
В администрации Омска уже отреагировали на критику. Там заверили, что все факты взяты на особый контроль. Более того, в мэрии привели свои цифры: в 2025 году на исполнение судебных решений было направлено 1,9 млрд рублей, из которых 950,6 млн ушло на переселение, а 8,8 млн — на снос.
На 2026 год и плановый период 2027—2028 годов в бюджете заложили уже 3,7 миллиарда рублей на исполнение судебных решений.