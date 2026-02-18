Экономист Балынин сказал, сколько дней россияне будут отдыхать в 2026 году

«Непосредственно за год суммарное число рабочих дней в 2026 году будет таким же, как и в 2025 году, — 247 рабочих дней. 118 дней будут выходными или праздничными. Статьёй 112 Трудового кодекса РФ установлено 14 нерабочих праздничных дней, 8 из которых приходятся на период с 1 по 8 января. Как правило, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится. Так, выходной день с субботы, 3 января, был перенесён на пятницу, 9 января, а далее следовали выходные дни (суббота и воскресенье), поэтому период выходных в начале января получился более длительным», — отметил Балынин.