Экономист Балынин сказал, сколько дней россияне будут отдыхать в 2026 году

Россияне в 2026 году будут отдыхать 118 дней, 247 дней будут рабочими, подробнее об этом aif.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Непосредственно за год суммарное число рабочих дней в 2026 году будет таким же, как и в 2025 году, — 247 рабочих дней. 118 дней будут выходными или праздничными. Статьёй 112 Трудового кодекса РФ установлено 14 нерабочих праздничных дней, 8 из которых приходятся на период с 1 по 8 января. Как правило, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится. Так, выходной день с субботы, 3 января, был перенесён на пятницу, 9 января, а далее следовали выходные дни (суббота и воскресенье), поэтому период выходных в начале января получился более длительным», — отметил Балынин.
Впереди россиян ждет еще шесть праздничных дней: 23 февраля — День защитника Отечества, 8 марта — Международный женский день, 1 мая — Праздник Весны и Труда, 9 мая — День Победы, 12 июня — День России, 4 ноября — День народного единства.
Также выходной день с воскресенья, 4 января, перенесён на четверг 31 декабря.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Балынин объяснил, кому в России положено две пенсии.