В новый аэропорт Омск-Фёдоровка ищут директора с опытом крупных строек

Формирование команды означает, что инвестор всерьёз готовится к активной фазе работ.

Источник: Freepik

Холдинг «Аэропорты регионов», выступающий инвестором строительства долгожданного аэропорта Омск-Фёдоровка, начал формировать команду. На крупном сайте по поиску работы появилась вакансия директора по правовым вопросам — человека, который будет отвечать за юридическую «чистоту» всего проекта.

Как следует из описания вакансии, новому сотруднику предстоит масштабная работа: организовывать и сопровождать проектирование и строительство аэропорта с юридической стороны; контролировать выполнение условий концессионного соглашения (это ключевой документ проекта); обеспечивать правовой фундамент для запуска и начала эксплуатации воздушной гавани.

Требования к кандидату серьёзные. Компании нужен юрист с опытом работы по специальности не менее пяти лет, из которых хотя бы год — на руководящей позиции. Обязательно наличие практики правового сопровождения крупных инвестиционных или строительных проектов, знание профильных законов и навыки подготовки сложных сделок.

Соискателям обещают официальное трудоустройство, ДМС, обучение, корпоративную связь и транспорт. А вот уровень зарплаты в объявлении не раскрывают — видимо, обсуждается индивидуально с успешным кандидатом.

Параллельно холдинг ищет в будущий аэропорт и других специалистов — по охране труда и окружающей среды, а также по календарно-сетевому планированию. Формирование команды означает, что инвестор всерьёз готовится к активной фазе работ.

Ранее мы сообщали, что на аэропорт Омск-Фёдоровка, который возводится в рамках концессии, направят 51 млрд рублей. Завершить его строительство и принять первые рейсы планируют к 2028 году.