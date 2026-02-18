В новый аэропорт Омск-Фёдоровка ищут директора с опытом крупных строек

Требования к кандидату серьёзные. Компании нужен юрист с опытом работы по специальности не менее пяти лет, из которых хотя бы год — на руководящей позиции. Обязательно наличие практики правового сопровождения крупных инвестиционных или строительных проектов, знание профильных законов и навыки подготовки сложных сделок.