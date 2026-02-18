В регионе расширят площадь земель сельхозназначения

«В текущем году важным вектором деятельности станет вовлечение залежных земель в сельскохозяйственный оборот, благодаря чему увеличатся посевные площади. Мы планируем расширить посев технических культур в связи с завершением строительства предприятий для их переработки, что позволит нам нарастить производство масложировой продукции, экспортный потенциал которой растет с каждым годом. Для направления по вовлечению в сельскохозяйственный оборот залежных земель на территории региона предусмотрена господдержка в размере 11,6 млн рублей за счет федерального и областного бюджетов», — рассказал Андрей Шинделов.