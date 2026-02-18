В регионе расширят площадь земель сельхозназначения

Среди задач на 2026 год заместитель Председателя Правительства Новосибирской области — министр сельского хозяйства Андрей Шинделов обозначил — повышение урожайности сельхозкультур за счет применения новых удобрений и интенсивных технологий, наращивание объемов производства масличных культур, увеличение доли семян отечественной селекции, а также картофеля и овощей, развитие проектов по строительству ферм с современным доильными залами и дальнейшее совершенствование рыбохозяйственной отрасли.
«В текущем году важным вектором деятельности станет вовлечение залежных земель в сельскохозяйственный оборот, благодаря чему увеличатся посевные площади. Мы планируем расширить посев технических культур в связи с завершением строительства предприятий для их переработки, что позволит нам нарастить производство масложировой продукции, экспортный потенциал которой растет с каждым годом. Для направления по вовлечению в сельскохозяйственный оборот залежных земель на территории региона предусмотрена господдержка в размере 11,6 млн рублей за счет федерального и областного бюджетов», — рассказал Андрей Шинделов.
Мероприятия по улучшению плодородия земель и вовлечению в оборот залежных земель на территории Новосибирской области реализуются в рамках утвержденной региональным Правительством госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» и в соответствии с госпрограммой эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации.
Помимо прочих планов, министр сельского хозяйства отметил масштабную деятельность по реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Новосибирской области». На текущий момент ведется разработка индивидуального экспортного плана на 2026 год. Запланировано проведение мастер-классов, семинаров, вебинаров и других мероприятий по вопросам экспорта с участием новосибирских производителей продукции АПК. Помимо этого, будут реализованы традиционные масштабные события, среди которых — Сибирский агропродовльственный форум. Работа по экспорту также ведется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
«От показателей агропромышленного комплекса региона зависит рост экономики, укрепление продовольственной безопасности и освоение международных рынков, что накладывает на работу нашего министерства особую ответственность. Для решения всех поставленных задач и воплощения планов нам необходимо вести слаженную и усердную работу со всеми задействованными органами власти, сельхозтоваропроизводителями», — подытожил Андрей Шинделов.