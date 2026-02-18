Ричмонд
Новые правила аннулирования водительских прав разъяснили россиянам

С 1 марта 2027 года в России водительские права смогут аннулировать, если у человека выявят медицинские противопоказания к управлению автомобилем.

С 1 марта 2027 года в России водительские права смогут аннулировать, если у человека выявят медицинские противопоказания к управлению автомобилем. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.

Речь идет о заболеваниях, которые могут быть опасны на дороге. Это тяжелые психические расстройства, эпилепсия, серьезные проблемы со зрением и другие состояния, из-за которых водитель может потерять контроль над машиной.

Депутат подчеркнул, что мера направлена на повышение безопасности. Решение не будет приниматься произвольно — основанием станут официальные медицинские данные по перечню Минздрава.

Аннулирование не означает пожизненный запрет. Если здоровье улучшится и медицинская комиссия подтвердит отсутствие противопоказаний, водитель сможет восстановить права.

Перед окончательным решением человека уведомят и дадут возможность пройти внеочередное медицинское освидетельствование. По словам Якубовского, изменения должны помочь снизить количество аварий.

