Новосибирцы погасили миллионный долг родственника ради квартиры

Родственникам жителя Бердска после его смерти в наследство осталась квартира. Вот только получить они ее не могли, так как из-за миллионного долга у умершего пенсионера на недвижимость был наложен запрет на регистрационные действия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
Всего у бердчанина скопился долг в 1,3 млн рублей. Судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении квартиры, а с пенсии начали ежемесячно удерживать средства. Но недавно в связи со смертью должника исполнительные производства приостановили.
— При оформлении наследства родственники умершего столкнулись с запретом на регистрационные действия в отношении наследуемой квартиры, что побудило их обратиться в отделение судебных приставов, — добавили в пресс-службе.
В итоге долг был погашен, а ограничения сняты.