Новосибирцы погасили миллионный долг родственника ради квартиры

Родственникам жителя Бердска после его смерти в наследство осталась квартира. Вот только получить они ее не могли, так как из-за миллионного долга у умершего пенсионера на недвижимость был наложен запрет на регистрационные действия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.