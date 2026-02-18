Ричмонд
Новосибирцы погасили миллионный долг родственника ради квартиры

Они не могли получить квартиру родственника, так как на недвижимость был наложен запрет на регистрационные действия.

Источник: Комсомольская правда

Родственникам жителя Бердска после его смерти в наследство осталась квартира. Вот только получить они ее не могли, так как из-за миллионного долга у умершего пенсионера на недвижимость был наложен запрет на регистрационные действия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Всего у бердчанина скопился долг в 1,3 млн рублей. Судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении квартиры, а с пенсии начали ежемесячно удерживать средства. Но недавно в связи со смертью должника исполнительные производства приостановили.

— При оформлении наследства родственники умершего столкнулись с запретом на регистрационные действия в отношении наследуемой квартиры, что побудило их обратиться в отделение судебных приставов, — добавили в пресс-службе.

В итоге долг был погашен, а ограничения сняты.