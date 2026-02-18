Штрафы за незаконную торговлю цветами и елками увеличили во Владивостоке

Администрация Владивостока предупреждает уличных торговцев об ужесточении наказания за незаконную продажу цветов и новогодних деревьев в краевой столице. В преддверии весенних праздников штрафы для юридических лиц достигнут 100 тысяч рублей, а при повторном нарушении вырастут до 120 тысяч, сообщила пресс-служба администрации города.
«Отдельные составы предусмотрены за организацию незаконной торговли вне торговых объектов. В этом случае гражданам грозит штраф от 3 до 4,5 тысячи рублей, должностным лицам — от 35 до 40 тысяч, юридическим лицам — от 80 до 100 тысяч рублей, а при повторном нарушении суммы повышаются до 5 тысяч для граждан, 40−50 тысяч для должностных лиц и 100−120 тысяч для организаций», — говорится в сообщении.
В то же время мэрия предлагает предпринимателям цивилизованную альтернативу: для размещения автолавок с тюльпанами в марте определено 83 официальных места, которые разыграют на аукционе. Чтобы занять одну из них с 1 по 10 марта, бизнесменам необходимо до 24 февраля подать заявку по адресу Партизанский проспект, 3 (кабинет № 6). Претендент может участвовать в торгах по неограниченному количеству лотов, но на каждый из них разрешено подать только одну заявку.
Пока одни готовятся к аукциону, за другими будут следить рейдовые группы. Специалисты административно-территориальных управлений совместно с полицией проведут масштабные проверки точек несанкционированной торговли. В прошлом году, по итогам 2025-го, за аналогичные нарушения было составлено 329 протоколов.
Также согласно обновленной редакции краевого закона (№ 932-КЗ от 17.12.2025), за торговлю вне установленных мест обычные граждане заплатят от 1,5 до 4 тысяч рублей, должностные лица — от 15 до 20 тысяч, а компании — от 60 до 80 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит еще более серьезными штрафами: для физлиц они составят от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч, для юридических лиц — от 80 до 100 тысяч рублей.
Повышение штрафов за нелегальную торговлю вызвало дискуссию в парламенте Приморья.
Особенно в части в возможности не повышать их для юрлиц.
Напомним, что в ноябре законодательное собрание Приморья (ЗС) поддержало инициативу об увеличении штрафов за нелегальную уличную торговлю. С законопроектом выступили власти Владивостока из-за проблемы нелегальных «елочников» и «тюльпанщиков». Этот вопрос в отличие от проекта бюджета вызвал оживление депутатского корпуса. Парламентарии уточняли, обязательно ли повышать штрафы для всех или можно ограничиться физлицами, а также выясняли, достаточно ли в городе точек торговли для удовлетворения спроса. Законопроект депутаты приняли только в первом чтении, поэтому в текущем году нелегальные торговцы успеют реализовать елки по старым штрафным «расценкам».