Штрафы за незаконную торговлю цветами и елками увеличили во Владивостоке

Также согласно обновленной редакции краевого закона (№ 932-КЗ от 17.12.2025), за торговлю вне установленных мест обычные граждане заплатят от 1,5 до 4 тысяч рублей, должностные лица — от 15 до 20 тысяч, а компании — от 60 до 80 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит еще более серьезными штрафами: для физлиц они составят от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч, для юридических лиц — от 80 до 100 тысяч рублей.