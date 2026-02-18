Ричмонд
Антибиотик «Макропен» исключили из реестра лекарств

Министерство здравоохранения России исключило антибиотик «Макропен» из государственного реестра лекарственных средств.

Источник: НДН.ИНФО

Об этом стало известно из данных, опубликованных на сайте Государственного реестра. Инициатива об отмене регистрации исходила от владельца удостоверения — словенской компании АО «КРКА, д. д., Ново место».

Стоит отметить, что в производственном цикле препарата участвовала и новосибирская компания АО «Вектор-Медика». Исключение «Макропена» из оборота не является критическим для системы здравоохранения, однако требует корректировки схем лечения для небольшой группы пациентов. Ранее мы рассказывали, что набор продуктов для блинов подешевел в Новосибирске. Татьяна Картавых.