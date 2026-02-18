Когда ставки по вкладам упадут ниже 10%, рассказал эксперт

Это означает, что и ключевая ставка, и процентные ставки по вкладам будут поэтапно снижаться в течение продолжительного времени, а не за один месяц. В результате этого аналитик предполагает, что у россиян по-прежнему останется шанс получать довольно высокие доходы по вкладам, особенно в первые полгода текущего года.