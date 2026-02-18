Когда ставки по вкладам упадут ниже 10%, рассказал эксперт

Это решение стало сигналом рынку о возможных дальнейших изменениях в кредитно-денежной политике и напрямую повлияло на доходность депозитов, сообщает ИА DEITA.RU.
Ведущий аналитик компании Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, изучая текущую ситуацию, объяснила, что ожидать вкладчикам до конца этого года, и её мнение приводится в пресс-релизе компании.
По ее анализу, уже в первую декаду февраля наблюдалось медленное снижение доходности по рублёвым вкладам. Средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 крупнейших банках снизилась примерно на 0,08 процентного пункта, опустившись до уровня 14,49% годовых.
Эксперт отметила, что неожиданное решение ЦБ, принятое 13 февраля и вызвавшее некоторую тревогу на рынке, может привести к продолжению умеренного снижения ставок со стороны банков, поскольку регулятор ясно дал понять, что текущая политика продолжит оказывать давление на рост ставок.
На пресс-конференции после заседания Центробанка инвесторы услышали довольно мягкий тон и сигнал о том, что в ближайшие годы ключевая ставка будет постепенно снижаться. Регулятор подчеркнул, что в 2026 году ожидается дальнейшее снижение ставки, что предполагает продолжение тренда на удешевление кредитных продуктов и уменьшение процентов по вкладам.
В тоже время, по мнению Мильчаковой, драматические колебания и резкое снижение доходности депозитов маловероятны в обозримом будущем. Центробанк неоднократно подчеркивал необходимость сохранения жестких условий монетарной политики до тех пор, пока инфляция не достигнет целевых уровней в диапазоне 4,5−5,5%.
Это означает, что и ключевая ставка, и процентные ставки по вкладам будут поэтапно снижаться в течение продолжительного времени, а не за один месяц. В результате этого аналитик предполагает, что у россиян по-прежнему останется шанс получать довольно высокие доходы по вкладам, особенно в первые полгода текущего года.
Только ближе к его концу, вероятно, произойдет значительное снижение ключевой ставки до диапазона 11−12% годовых. Вслед за этим, по расчетам эксперта, ставки по депозитам в крупнейших банках могут снизиться до уровня 8,5−11%, что все равно оставит вкладчиков на хорошей доходной волне, но уже более стабильно и предсказуемо, по сути, продолжая тенденцию снижения процентов в долгосрочной перспективе.