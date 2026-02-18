Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда ставки по вкладам упадут ниже 10%, рассказал эксперт

После внезапного решения Центрального банка России снизить ключевую ставку до 15,5%, ведущие российские финансовые учреждения начали новые этапы пересмотра условий по вкладам и кредитам.

Источник: ДЕЙТА

Это решение стало сигналом рынку о возможных дальнейших изменениях в кредитно-денежной политике и напрямую повлияло на доходность депозитов, сообщает ИА DEITA.RU.

Ведущий аналитик компании Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, изучая текущую ситуацию, объяснила, что ожидать вкладчикам до конца этого года, и её мнение приводится в пресс-релизе компании.

По ее анализу, уже в первую декаду февраля наблюдалось медленное снижение доходности по рублёвым вкладам. Средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 крупнейших банках снизилась примерно на 0,08 процентного пункта, опустившись до уровня 14,49% годовых.

Эксперт отметила, что неожиданное решение ЦБ, принятое 13 февраля и вызвавшее некоторую тревогу на рынке, может привести к продолжению умеренного снижения ставок со стороны банков, поскольку регулятор ясно дал понять, что текущая политика продолжит оказывать давление на рост ставок.

На пресс-конференции после заседания Центробанка инвесторы услышали довольно мягкий тон и сигнал о том, что в ближайшие годы ключевая ставка будет постепенно снижаться. Регулятор подчеркнул, что в 2026 году ожидается дальнейшее снижение ставки, что предполагает продолжение тренда на удешевление кредитных продуктов и уменьшение процентов по вкладам.

В тоже время, по мнению Мильчаковой, драматические колебания и резкое снижение доходности депозитов маловероятны в обозримом будущем. Центробанк неоднократно подчеркивал необходимость сохранения жестких условий монетарной политики до тех пор, пока инфляция не достигнет целевых уровней в диапазоне 4,5−5,5%.

Это означает, что и ключевая ставка, и процентные ставки по вкладам будут поэтапно снижаться в течение продолжительного времени, а не за один месяц. В результате этого аналитик предполагает, что у россиян по-прежнему останется шанс получать довольно высокие доходы по вкладам, особенно в первые полгода текущего года.

Только ближе к его концу, вероятно, произойдет значительное снижение ключевой ставки до диапазона 11−12% годовых. Вслед за этим, по расчетам эксперта, ставки по депозитам в крупнейших банках могут снизиться до уровня 8,5−11%, что все равно оставит вкладчиков на хорошей доходной волне, но уже более стабильно и предсказуемо, по сути, продолжая тенденцию снижения процентов в долгосрочной перспективе.