Эксперт рассказал, почему рынки стали популярны у молодежи в России

Молодежь стала все больше закупаться на традиционных рынках, отдавая предпочтение покупкам напрямую, а не через интернет. Экономист Александр Анфиногенов, специалист по товарам народного потребления, рассказал KP.RU, почему такие площадки стали пользуются популярностью у молодого поколения.
«Для молодежи, которая не застала бесконечные очереди и грязь, поход на рынок — это новый ритуал, развлечение. Можно побродить, что-то “схомячить” на фудкорте и найти уникальную вещь», — заметил эксперт.
Анфиногенов отметил, что современные рынки уже нельзя сравнивать с «Черкизоном». По его словам, сегодня большинство торговых площадок устроено цивилизованно: они находятся под крышей, красиво оформлены и имеют хорошую выкладку товаров.
Ранее специалист объяснял, почему россияне снова чаще обращаются к традиционным рынкам. Некоторое время интернет-магазины выглядели удобной и дешевой альтернативой. Однако сейчас онлайн-площадки теряют былую привлекательность.