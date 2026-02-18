В России растет популярность физических рынков: эксперт назвал причины

В России все больше людей возвращаются к традиционным рынкам, чтобы покупать продукты и товары напрямую, а не через интернет-магазины. Экономист Александр Анфиногенов, специалист по товарам народного потребления, рассказал KP.RU, почему интерес к физическим площадкам растет.
«Сегодня “алчность” электронных площадок растет, возникают дополнительные затраты для продавцов, и цены ползут вверх. В итоге мы видим возврат к физическим рынкам. Для старшего поколения это долгое время было “рудиментом”, от которого хотели откреститься. А вот для молодежи, которая не застала бесконечные очереди и грязь, поход на рынок — это новый ритуал, развлечение», — отметил эксперт.
По его словам, посещение рынка сегодня совсем не похоже на советский «Черкизон» с грязью и очередями. Современные рынки часто располагаются под крышей, красиво оформлены и предлагают удобную выкладку товаров. Анфиногенов добавил, что поход на рынок стал своеобразным досугом. Можно побродить, попробовать еду на фудкорте и найти уникальные вещи, которых нет в интернет-магазинах.
