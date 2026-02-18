В России растет популярность физических рынков: эксперт назвал причины

«Сегодня “алчность” электронных площадок растет, возникают дополнительные затраты для продавцов, и цены ползут вверх. В итоге мы видим возврат к физическим рынкам. Для старшего поколения это долгое время было “рудиментом”, от которого хотели откреститься. А вот для молодежи, которая не застала бесконечные очереди и грязь, поход на рынок — это новый ритуал, развлечение», — отметил эксперт.