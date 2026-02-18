Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне массово закупаются едой и одеждой на рынках: мы выяснили, сколько на этом можно сэкономить

KP.RU: названы топ-10 товаров, которые выгодно покупать на рынке.

Источник: Комсомольская правда

Многие россияне хотят экономить на повседневных покупках. Для этого стоит найти самые выгодные места для покупок продуктов и товаров. Сайт KP.RU выяснил, что лучше всего покупать на рынках.

«На продуктовых базарах эксперты рекомендуют искать то, что сетевой ритейл “вырезает” из ассортимента ради экономии или невозможности появления на полки из-за камерных объемов производства. Маленький производитель с тремя коровами никогда не попадет в сетевой ритейл, зато на рынке он — звезда», — узнал KP.RU.

На рынках также выгодно покупать текстиль, который часто продают напрямую от фабрик, а иногда даже электронику, поскольку у мелких дистрибьюторов нет таких высоких требований по наценке, как у крупных сетевых компаний.

Кроме того, особенно выгодно покупать на рынках ремесленные продукты, свежие сезонные овощи и фрукты, домашние соления и мед, орехи и сухофрукты, специи, базовый трикотаж и хлопок, товары для дома и спецодежду.

Напомним, нынешние рынки уже не сравнить с «Черкизоном». Площадки стали более комфортными и цивилизованными.