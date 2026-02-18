Россияне массово закупаются едой и одеждой на рынках: мы выяснили, сколько на этом можно сэкономить

Многие россияне хотят экономить на повседневных покупках. Для этого стоит найти самые выгодные места для покупок продуктов и товаров. Сайт KP.RU выяснил, что лучше всего покупать на рынках.
«На продуктовых базарах эксперты рекомендуют искать то, что сетевой ритейл “вырезает” из ассортимента ради экономии или невозможности появления на полки из-за камерных объемов производства. Маленький производитель с тремя коровами никогда не попадет в сетевой ритейл, зато на рынке он — звезда», — узнал KP.RU.
На рынках также выгодно покупать текстиль, который часто продают напрямую от фабрик, а иногда даже электронику, поскольку у мелких дистрибьюторов нет таких высоких требований по наценке, как у крупных сетевых компаний.
Кроме того, особенно выгодно покупать на рынках ремесленные продукты, свежие сезонные овощи и фрукты, домашние соления и мед, орехи и сухофрукты, специи, базовый трикотаж и хлопок, товары для дома и спецодежду.
Напомним, нынешние рынки уже не сравнить с «Черкизоном». Площадки стали более комфортными и цивилизованными.