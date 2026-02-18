В Омске организация заплатила 260 тысяч рублей за незаконное увольнение сотрудника

Как следует из материалов дела, приказ об увольнении был издан лишь 1 сентября 2025 года, однако уведомление о нём и заключение о результатах испытания направили по почте 28 августа. При этом истец их получил уже после издания приказа, а именно 8 сентября, то есть после издания приказа.