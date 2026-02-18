В Омске организация заплатила 260 тысяч рублей за незаконное увольнение сотрудника

Суд восстановил на работе омича, которого уволили во время испытательного срока. Работодатель выплатил в его пользу 260 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.
Установлено, что 3 июня 2025 года истца приняли на работу в ООО «Открытие» на должность оператора-консультанта с испытательным сроком три месяца. Но уже 25 августа 2025 года по телефону ему сообщили об увольнении и заблокировали доступ к личному рабочему кабинету.
Как следует из материалов дела, приказ об увольнении был издан лишь 1 сентября 2025 года, однако уведомление о нём и заключение о результатах испытания направили по почте 28 августа. При этом истец их получил уже после издания приказа, а именно 8 сентября, то есть после издания приказа.
«Суд пришёл к выводу, что работодателем существенно нарушена процедура увольнения, предусмотренная трудовым законодательством: уведомление о предстоящем увольнении должно быть вручено работнику не позднее чем за три дня до издания приказа. Фактически истец был лишён возможности ознакомиться с заключением и представить свои возражения до увольнения», — уточнили в пресс-службе.
В итоге суд признал увольнение незаконным и восстановил истца на работе с 2 сентября 2025 года. С ответчика взыскали свыше 260 тысяч рублей. В эту сумму вошли долг по зарплате за август-сентябрь 2025 года, средний заработок за время вынужденного прогула с 2 сентября 2025 года по 20 января 2026 года, а также компенсация морального вреда.