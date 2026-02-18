Кредитование-2025: итоги года. Кого можно считать лидерами рынка?

Заслуги банка в поддержке МСБ — как через собственные продукты, так и путём участия в государственных программах — отметили, в числе прочих, международные эксперты. К примеру, в прошлом году ForteBank получил международную награду «Лучший банк для малого и среднего бизнеса» (SME Bank of the Year — Kazakhstan) на премии Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2025, а также награду «За запуск кредитной карты для МСБ» от Mastercard. Помимо этого, в 2025 году международные аналитики не раз отмечали заслуги этого фининститута в целом: ForteBank победил в номинации «Лучший коммерческий банк» по версии International Banker, был признан лучшим коммерческим банком Казахстана по версии Global Finance и т. д.