От чего зависит размер базовой пенсии в Казахстане в 2026 году

Из этой суммы 131,3 млн тенге направлено на базовую пенсию, 263,9 млн тенге — на солидарную. Цифры внушительные, но за ними — миллионы людей, для которых эти выплаты остаются главным источником дохода.
Сколько пенсионеров в Казахстане.
По состоянию на 1 февраля 2026 года в стране насчитывается 2 млн 538 тыс. пенсионеров. Это почти каждый седьмой житель Казахстана.
Средний размер совокупной пенсии на эту дату составил 157 843 тенге. В том числе:
солидарная пенсия — 103 931 тенге; базовая пенсия — 53 912 тенге.
Именно сочетание этих двух компонентов формирует итоговую сумму, которую получают пожилые казахстанцы ежемесячно.
Как рассчитывается базовая пенсия.
С 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально — с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
В этот стаж включаются:
трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года; периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
Принцип расчета выглядит так:
Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 70% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%.
Например, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит уже 90% от прожиточного минимума.
А при стаже 34 года и более она устанавливается в максимальном размере — 118% от прожиточного минимума.
Важно и другое правило:
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
Иначе говоря, решает не количество переводов, а регулярность и длительность участия.
Почему важно платить взносы регулярно.
Эксперты подчеркивают: чем стабильнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем выше будет базовая пенсионная выплата при достижении пенсионного возраста.
Это напрямую влияет на итоговый доход после выхода на пенсию. Накопительная дисциплина сегодня — финансовая устойчивость завтра.
От чего зависит пенсия по возрасту.
Размеры пенсионных выплат по возрасту (солидарной пенсии) зависят от:
трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (не менее 6 месяцев); среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
Таким образом, нынешняя пенсия — это отражение всей трудовой биографии человека.
Почти 400 миллионов тенге с начала года — это не просто статистика. Это показатель масштабов системы, которая ежемесячно обеспечивает доход более чем 2,5 миллионам казахстанцев.
И главный вывод остается неизменным: официальный стаж и регулярные пенсионные взносы — ключ к более высокой пенсии в будущем.