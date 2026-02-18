Основные работы на острове Большой Уссурийский планируют начать уже с апреля

«Сопредельная сторона в этом году уже готова будет приступить к запуску грузопассажирского движения, мы приехали посмотреть, что мы можем сделать, чтобы технически осуществить временный запуск движения на момент строительства основного проекта. На сроки строительства это не повлияет, а лишь даст возможность синхронизироваться с китайской стороной, если они завершат раньше свою часть работ», — сообщил руководитель ФГКУ Росгранстрой Геннадий Безлобенко.