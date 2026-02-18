Основные работы на острове Большой Уссурийский планируют начать уже с апреля

Основные виды работ по строительству международного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский планируют начать в апреле текущего года. Ход строительства оценили руководитель ФГКУ Росгранстрой Геннадий Безлобенко, зампред правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева и зампред правительства по вопросам строительства Алексей Колеватых в рамках рабочего выезда на объект, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«На 100% завершены работы на насыпной площадке. Подрядчик приступил к установке ограждений и камер фотовидеофиксации. Работы планируется завершить до конца февраля», — говорится в сообщении.
Также с опережением графика в круглогодичном режиме идет строительство подъездной автомобильной дороги в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность объекта — 4,15 км. Дорога свяжет пункт пропуска с мостом через протоку Амурская.
На месте выезда прошло совещание под председательством Геннадия Безлобенко по вопросу синхронизации сроков строительства грузопассажирского пункта пропуска.
«Сопредельная сторона в этом году уже готова будет приступить к запуску грузопассажирского движения, мы приехали посмотреть, что мы можем сделать, чтобы технически осуществить временный запуск движения на момент строительства основного проекта. На сроки строительства это не повлияет, а лишь даст возможность синхронизироваться с китайской стороной, если они завершат раньше свою часть работ», — сообщил руководитель ФГКУ Росгранстрой Геннадий Безлобенко.
Одновременно на нескольких участках.
Строительные работы сейчас идут на нескольких участках одновременно. На пикете 40 продолжается погружение свай, их установлено уже порядка 550 штук, что составляет около 80% от запланированного объема. Формируется надежный фундамент будущих сооружений, который обеспечит устойчивость дороги и искусственных объектов на долгие годы.
На пикете 24 завершен монтаж конструкции арочного мостового перехода. Выполнена гидроизоляция, продлевающая срок службы сооружения и защищающая его от разрушений. Также устроена грунтовая обойма с послойным уплотнением для равномерного распределения нагрузки.
На пикете 28 продолжается устройство железобетонного ростверка — конструкции, распределяющей нагрузку от сооружения на сваи и повышающей его надежность. В условиях отрицательных температур выполнено около 88% от проектного объема. Здесь же ведется монтаж двухпролетной сводчатой части арочного моста из гофрированного металла: смонтировано свыше 150 тонн конструкций (более 85% от общего объема). После завершения работ этот каркас обеспечит безопасный проезд транспорта.
Активно выполняется укладка геотекстильного материала на производственной площадке и подъездах к ней — более 207 тыс. м² (около 84% от плана). Материал укрепляет основание дороги и предотвращает размыв и проседание полотна. На всех пикетах продолжается отсыпка земляного полотна грунтом скальной породы — уложено свыше 714 тыс. м³ (порядка 85% от объема).
Готовность около 38,5%
Техническая готовность объекта на сегодняшний день составляет около 38,5%. Завершение работ на указанных пикетах запланировано в текущем году. Основные искусственные сооружения выходят на завершающую стадию готовности, что позволяет сохранять стабильный темп реализации проекта и обеспечивать поэтапный ввод конструктивных элементов в работу.
Реализация проекта обеспечена поддержкой федерального центра. В 2025 году Хабаровскому краю направлено порядка 1,2 млрд рублей, в 2026 году предусмотрено еще более 1 млрд рублей.
На строительной площадке задействовано свыше 110 единиц специальной техники, около 150 специалистов работают в две смены, обеспечивая устойчивые темпы реализации проекта.
По линии энергетики разработаны технические решения по подключению пункта пропуска на постоянное энергоснабжение. Мощности зарезервированы для того, чтобы без опасения, в полном объеме подключить пункт пропуска. Также площадка готова для подключения временного энергоснабжения.