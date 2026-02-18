Более 800 тысяч казахстанцев работают сверхурочно не ради денег

Бюро национальной статистики опубликовало данные по занятости и условиям труда за начало 2026 года. Статистика разрушает стереотип о том, что люди задерживаются на работе исключительно ради денег. Цифры показывают обратное. Рынок труда находится под сильным давлением работодателей.
«Добровольно-принудительный» труд.
Из 1,34 млн казахстанцев, регулярно работающих больше нормы, 816 тыс. человек (60,9%) указали главной причиной переработок «требования, установленные работодателем». Добровольно на переработки ради дополнительного заработка идут всего 323,4 тыс. человек (24%).
Таким образом, количество «вынужденных трудоголиков» в 2,5 раза превышает число тех, кто мотивирован деньгами. Это может свидетельствовать о скрытом дефиците кадров на предприятиях, когда существующий штат вынужден закрывать пробелы за счет личного времени, либо о жесткой корпоративной культуре, где отказ от переработок чреват увольнением.
Гендерный разрыв и география переработок.
Основной удар «принудительных» переработок приходится на мужское население. 518,6 тыс. человек работают сверх нормы по требованию начальства. 297,3 тыс. женщины.
Однако, если смотреть на мотивацию, женщины реже соглашаются на переработки ради денег (всего 108 тыс. женщин против 215 тыс. мужчин), но чаще вынуждены подчиняться требованиям руководства.
«Производственная необходимость» как отдельный фактор.
Помимо прямых требований работодателя, еще 88,9 тыс. человек объяснили свои задержки на работе «производственной необходимостью». Часто под этим термином скрывается та же нехватка персонала или неэффективное планирование бизнес-процессов.
8,4 тыс. человек перерабатывают просто из-за «отсутствия другой работы или занятия», что говорит о низкой социальной мобильности в определенных группах.
Опасные условия труда.
Ситуация с переработками усугубляется данными по безопасности труда. Согласно тому же отчету (данные за февраль 2026 года), 964,4 тыс. казахстанцев работают во вредных или опасных условиях.
Антилидером по условиям труда стала Мангистауская область, где в неблагоприятной среде трудятся более 202 тыс. человек. Это значительно выше показателей традиционно промышленных Карагандинской (117,6 тыс.) и Восточно-Казахстанской (101 тыс.) областей. В Алматы, для сравнения, в опасных условиях занято всего 4,6 тыс. человек.
Ожидания работников.
На фоне высокой загруженности и сложных условий труда оптимизм работников остается сдержанным. По данным БНС, 636 тыс. человек не ждут никаких изменений в своей карьере в ближайший год. На рост заработной платы надеются лишь 444 тыс. занятых, а на профессиональный рост — 373 тыс. человек.
Ранее общественный деятель Абельгази Кусаинов рассказал, что считает, что переработки разрушают семьи и делают людей несчастными. Он предложил закрепить в Конституции право каждого казахстанца на отдых и семейное время.