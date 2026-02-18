Более 800 тысяч казахстанцев работают сверхурочно не ради денег

На фоне высокой загруженности и сложных условий труда оптимизм работников остается сдержанным. По данным БНС, 636 тыс. человек не ждут никаких изменений в своей карьере в ближайший год. На рост заработной платы надеются лишь 444 тыс. занятых, а на профессиональный рост — 373 тыс. человек.