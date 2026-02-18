Власти Братска снова пробуют взять в долг 300 миллионов рублей. На этот раз на более выгодных для банков условиях

Согласно тендерной документации, мэрия Братска готова взять кредит на 290 дней по максимальной ставке 20%. Если какой-либо банк предоставит займ по этой ставке, его прибыль составит почти 47,7 миллионов рублей. Впрочем, в ходе электронного аукциона ставка может быть снижена. Соответственно, и прибыль коммерческой организации, выигравшей торги, будет меньше.