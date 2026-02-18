Власти Братска снова пробуют взять в долг 300 миллионов рублей. На этот раз на более выгодных для банков условиях

Согласно тендерной документации, мэрия Братска готова взять кредит на 290 дней по максимальной ставке 20%. Если какой-либо банк предоставит займ по этой ставке, его прибыль составит почти 47,7 миллионов рублей. Впрочем, в ходе электронного аукциона ставка может быть снижена. Соответственно, и прибыль коммерческой организации, выигравшей торги, будет меньше.
Ранее власти Братска уже пытались взять в кредит 300 миллионов рублей. Тогда в тендерной документации была указана максимальная ставка в 17%. Однако такое предложение не заинтересовало потенциальных подрядчиков — на торги никто не заявился.
Заявки на новый электронный аукцион власти города принимают до 26 февраля.
По данным на 1 февраля, муниципальный долг Братска составляет чуть больше 2 миллиардов рублей. В его структуре основную долю занимают коммерческие кредиты — на них приходится 1,9 миллиардов рублей. Остальная часть — бюджетные кредиты с низкой процентной ставкой.
Последний раз власти Братска заключали муниципальные контракты на привлечение кредитных средств от коммерческих банков в конце декабря прошлого года. Тогда с одним из крупных российских банков были заключены договоры о предоставлении займов на общую сумму 500 миллионов рублей.